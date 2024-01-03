25-летний водитель большегруза пропал без вести в Иркутской области

Полицейские в Иркутской области устанавливают местонахождение 25-летнего водителя большегруза Дмитрия Баханкова. Сотрудников ГИБДД в Заларинском районе ночью привлек стоящий на обочине большегруз Mercedes, кабина которого была открыта, однако за рулем никого не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.