25-летний водитель большегруза пропал без вести в Иркутской области

Полицейские в Иркутской области устанавливают местонахождение 25-летнего водителя большегруза Дмитрия Баханкова. Сотрудников ГИБДД в Заларинском районе ночью привлек стоящий на обочине большегруз Mercedes, кабина которого была открыта, однако за рулем никого не было. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Правоохранители установили, что водитель следовал из Курска в направлении Улан-Батора. По имеющимся видеозаписям последний раз транспортное средство было замечено днем 1 января около села Ухтуй Зиминского района.
Мужчина был одет в темные куртку, штаны и вязаную шапку, а также кожаные сапоги с белым мехом.
Граждан, которые располагают какой-либо информацией о местонахождении водителя, просят обратиться по телефонам: 8 (39552) 2−24−96, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи) или на телефон дежурного оперативника 8−950−088−64−64.