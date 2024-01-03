Минобороны сообщило о перехвате 12 ракет над Белгородской областью

В 6:23 мск губернатор сообщил об обстреле села Солоти Валуйского городского округа. По его данным, разрушения зафиксированы в двух частных домах — выбиты окна, посечена кровля, повреждена линия электропередачи. В 6:47 мск господин Гладков сообщил о сирене ракетной опасности и призвал жителей не подходить к окнам в домах и спуститься в укрытия.