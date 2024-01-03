Минобороны сообщило о перехвате 12 ракет над Белгородской областью

В сообщении Минобороны не приводится точное время атаки, совершенной на Белгородскую область. Гладков в 6:10 мск написал, что несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду.
В 6:23 мск губернатор сообщил об обстреле села Солоти Валуйского городского округа. По его данным, разрушения зафиксированы в двух частных домах — выбиты окна, посечена кровля, повреждена линия электропередачи. В 6:47 мск господин Гладков сообщил о сирене ракетной опасности и призвал жителей не подходить к окнам в домах и спуститься в укрытия.
Вчера, 2 января, Белгород также подвергся четырем ракетным атакам, в результате которых, по словам губернатора, погиб один человек и пострадали 11. Сегодня, 3 января, Вячеслав Гладков констатировал, что трое пострадавших остаются на лечении в стационарах, восемь человек отправились домой.
30 декабря под ракетный обстрел попал центр Белгорода. Погибли 25 человек, в том числе 5 детей, пострадали 108 белгородцев.