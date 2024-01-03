В Ростове в аварии с автобусом погиб водитель легковушки

Во вторник, 2 января, в Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась в районе Сельмаш. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает Департамент транспорта донской столицы.
— По улице Менжинского, 2, произошло ДТП. Автобус Lotos одного из городских перевозчиков, двигаясь по улице Менжинского, остановился на красный сигнал светофора. В попутном направлении двигался «ВАЗ 2105», — рассказали в Дептрансе Ростова-на-Дону. — Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом.
В результате аварии водитель легковушки погиб.
Напомним, только в первый день нового года на дорогах Ростовской области в автоавариях погибли восемь человек. В Госавтоинспекции донского региона призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.