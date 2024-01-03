В Курской области после обстрела без отопления остались 17 жилых домов

Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря 2023 года. Тогда ракеты ВСУ, в том числе с кассетными боеприпасами, взорвались в центре города, сообщало Минобороны. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили свыше 100 человек. Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Военное ведомство сообщило о перехвате большей части ракет, уточнив, что если бы они достигли целей, последствия были бы более тяжелыми.