Лихач на «Мерседесе» шесть раз нарушил ПДД, похвастался быстрой ездой в эфире Instagram и получил солидный список штрафов. Видео

«1 января на улице Ислама Каримова в Намангане гражданин грубо нарушил правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz. Он не только превысил допустимую скорость, но и подверг смертельной опасности свою жизнь и жизни окружающих», — сообщили в пресс-службе УБДД УВД Наманганской области.
Водителя задержали. В отношении него составлен административный протокол. Автомобиль помещен на штрафплощадку.
«Воспользовавшись отсутствием машин в три часа ночи на дорогах Намангана мы устроили тест-драйв на чужом автомобиле. Автомобиль попросили у владельца на 3 дня. Я сожалею о содеянном», — признался правонарушитель.
Во время движения водитель нарушил шесть пунктов ПДД:
- незаконная тонировка стекол автомобиля (штраф в размере 25 БРВ или 8,5 миллиона сумов);
- использование телефона во время движения (штраф в размере 3 БРВ — 1 миллион 20 тысяч сумов);
- проезд на запрещающий красный свет светофора (штраф в размере 2 БРВ — 680 тысяч сумов);
- создание аварийной ситуации (штраф в размере 10 БРВ — 3,4 миллиона сумов);
- самовольное снятие регистрационного госномера автомобиля (штраф в размере 5 БРВ — 1,7 млн сумов);
- управление автомобилем без соответствующих документов (штраф в размере 1 БРВ — 340 тысяч сумов).
Общая сумма штрафа, которую придется заплатить лихому водителю, превышает 15 миллионов сумов.