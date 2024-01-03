Лихач на «Мерседесе» шесть раз нарушил ПДД, похвастался быстрой ездой в эфире Instagram и получил солидный список штрафов. Видео

«1 января на улице Ислама Каримова в Намангане гражданин грубо нарушил правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz. Он не только превысил допустимую скорость, но и подверг смертельной опасности свою жизнь и жизни окружающих», — сообщили в пресс-службе УБДД УВД Наманганской области.