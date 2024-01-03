Экс-начальник полиции Екатеринбурга, осужденный за взятку, погиб в зоне СВО

В 2022 году суд признал Игоря Трифонова виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия. Тогда он был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима. В марте 2023 года судебная коллегия исключила осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов, а также смягчила наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ до десяти месяцев лишения свободы.