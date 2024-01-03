Экс-начальник полиции Екатеринбурга, осужденный за взятку, погиб в зоне СВО

«Исходя из всех доказательств, которые были собраны по делу, сторона защиты считает, что не была доказана причастность к совершению какого-либо преступления. Семья Игоря Трифонова намерена доказывать его непричастность к преступлению, за которое он был осужден», — рассказала Ольга Кезик.
В 2022 году суд признал Игоря Трифонова виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия. Тогда он был приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима. В марте 2023 года судебная коллегия исключила осуждение Игоря Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов, а также смягчила наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ до десяти месяцев лишения свободы.
Тогда бывшему начальнику екатеринбургской полиции назначили девять лет четыре месяца колонии строгого режима (срок уменьшился на два месяца). Также суд решил конфисковать средства, которые были на счетах бывшего полицейского, в доход государства.
Игоря Трифонова признали виновным в получении взятки за его указание возбудить уголовное дело о мошенничестве со средствами банка «Кольцо Урала». Дело якобы должно было быть возбуждено в отношении руководства ООО «Форэс-химия». Взятку он, как установил суд, получил через цепочку посредников.
Полина Хабарова, Екатеринбург