В Воронеже более ста многоквартирных домов остались без отопления

ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Авария на теплосетях оставила в 18-градусный мороз без отопления и горячей воды жителей 103 многоквартирных домов Ленинского района Воронежа, говорится в сообщении мэрии города в Telegram-канале.
«В настоящее время силами ПАО “Квадра” проводятся ремонтно-восстановительные работы. Была выявлена утечка на участке теплотрассы, 400-й диаметр трубы. Все подготовительные работы выполнены, прямо сейчас производится отключение многоквартирных домовладений — 103 домовладения», — сказал руководитель управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин.
По его словам, планируемое время завершения аварийно-восстановительных работ — 20 часов среды.
Сейчас в Воронеже 18 градусов мороза.