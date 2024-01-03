В Геленджике 3 января без света остались 2 населенных пункта

В Геленджике сегодня, 3 января, около полудня произошла энергоавария. Свет пропал сразу в 2 населенных пунктах города-курорта.



Так, обесточенными оказались село Возрождение и хутор Широкая Щель. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Геленджика.



По данным Муниципального центра управления города, восстановить подачу энергоресурса на курорте планируется к 13−14 часам дня.



Ранее «НК» писала, что в Краснодаре утром 3 января произошло аварийное отключение света. Из-за этого временно отключились 15 трансформаторов. Обесточены более 8 улиц, расположенные в Центральном округе кубанской столицы.