В Геленджике сегодня, 3 января, около полудня произошла энергоавария. Свет пропал сразу в 2 населенных пунктах города-курорта.
Так, обесточенными оказались село Возрождение и хутор Широкая Щель. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Геленджика.
По данным Муниципального центра управления города, восстановить подачу энергоресурса на курорте планируется к 13−14 часам дня.
Ранее «НК» писала, что в Краснодаре утром 3 января произошло аварийное отключение света. Из-за этого временно отключились 15 трансформаторов. Обесточены более 8 улиц, расположенные в Центральном округе кубанской столицы.
В Геленджике 3 января без света остались 2 населенных пункта
Восстановить электроснабжение планируется в течение нескольких часов.
В Геленджике сегодня, 3 января, около полудня произошла энергоавария. Свет пропал сразу в 2 населенных пунктах города-курорта.