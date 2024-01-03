За новогодние выходные в Минске случилось более 160 ДТП

Правоохранители оштрафовали 55 автомобилистов за превышение скорости, 27 водителей — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 68 автолюбителей — за езду без прав, 199 человек — за нарушение правил проезда пешеходных переходов. Также к ответственности привлечены 54 гражданина, которые пренебрегли требованиями об использовании ремней безопасности, и 25 тех, кто нарушил правила перевозки детей.