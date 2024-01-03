Торговый центр задымился в Алматы

— По прибытии обнаружено задымление в подвальном помещении торгового центра. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, ввели пожарные стволы, для снижения концентрации дыма установлен пожарный автомобиль дымоудаления. В 14:26 загорание локализовано, в 14:41 — ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе ДЧС Алматы.