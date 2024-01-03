Армия РФ нанесла удар по позициям иностранных наемников ВСУ в Харькове

Как добавили в МО, российские военнослужащие также вели результативные бои в населенных пунктах Приютное, Работино, Вербовое, Лукьяновское, Энергодар и Мирное в Запорожской области, Новомихайловка, Урожайное, Горловка, Пески и Спорное в ДНР, Новая Каховка, Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка в Херсонской области, а также Золотаревка в ЛНР.