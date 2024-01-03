Между тем подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Черновая, Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь составили до 40 военнослужащих, уничтожены также два автомобиля и две гаубица Д-30.
Подразделения «Южной» группировки войск на донецком направлении нанесены удары по военным и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Кроасное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты “Bradley” производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка “Мста-Б”, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.
Как добавили в МО, российские военнослужащие также вели результативные бои в населенных пунктах Приютное, Работино, Вербовое, Лукьяновское, Энергодар и Мирное в Запорожской области, Новомихайловка, Урожайное, Горловка, Пески и Спорное в ДНР, Новая Каховка, Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка в Херсонской области, а также Золотаревка в ЛНР.
Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что авиация и артиллерия уничтожили четыре пункта временной дислокации. Бойцы группировки также сорвали три попытки ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении.
Накануне, 2 января, старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров проинформировал, что российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, артиллеристы «Центра» подавили и поразили более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.