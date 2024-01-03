Кот спас хозяина от смерти на пожаре в Слониме

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Кот спас своего хозяина во время пожара в одной из пятиэтажек Слонима, сообщили в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
Инцидент произошел днем 2 января. Житель райцентра позвонил спасателям и сообщил, что в доме по улице Скорины горит квартира на четвертом этаже.
Сотрудники МЧС оперативно организовали эвакуацию жильцов квартир на пятом этаже и начали тушить пожар.
Как выяснилось, хозяин горевшей квартиры спал. В какой-то момент он услышал мяуканье кота, проснулся, вышел из комнаты и увидел, что горит кухня. Попытки самостоятельно потушить огонь закончились неудачно: хозяин получил ожоги и решил ждать помощи спасателей.
Работники МЧС ликвидировали пожар в считанные минуты. Правда, не обошлось без последствий: огонь повредил кухонную мебель и другое имущество, в квартире закопчены стены и потолок. Самого же хозяина в состоянии средней степени тяжести доставили в районную больницу.
Эвакуированным жильцам помощь медиков не понадобилась, вскоре после проветривания они вернулись в свои квартиры.
В данный момент выясняется причина пожара, вероятнее всего, к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении.
Спасатели привели статистику: в 2023 году на пожарах в Гродненской области по этой причине погибли 64 человека.
Кроме того, в МЧС напомнили, как нужно обращаться с огнем во время курения:
- ни в коем случае не бросать на пол непогашенные сигареты;
- не курить в постели;
- окурки складывать в пепельницу или металлическую банку, лучше всего наполненную водой;
- необходимо убедиться в том, что потушенная сигарета не только не горит, но и не тлеет;
- чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установить в доме автономный пожарный извещатель.