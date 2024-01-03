Кот спас хозяина от смерти на пожаре в Слониме

Работники МЧС ликвидировали пожар в считанные минуты. Правда, не обошлось без последствий: огонь повредил кухонную мебель и другое имущество, в квартире закопчены стены и потолок. Самого же хозяина в состоянии средней степени тяжести доставили в районную больницу.