Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Сурхандарье задержаны граждане, пытавшиеся продать за $100 тыс. старинную золотую монету

Двое мужчин пытались незаконно продать золотую монету времен Российской империи.
В Сурхандарье задержаны граждане, пытавшиеся продать за $100 тыс. старинную золотую монету
Источник: t.me/Department_uz

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Сурхандарьинского областного управления Департамента при Генпрокуратуре совместно с правоохранительными органами, были задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно продать золотую монету конца ХIХ века.

Граждане Ж. А. и А. Ж., вступив в преступный сговор, собирались продать гражданину А. Е. за $100 тысяч одну золотую монету весом 61,69 г с надписью: «Петру Богданову 1899».

Они были задержаны с вещественными доказательствами при попытке продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РУз (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), ведутся следственные действия.