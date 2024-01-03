В Сурхандарье задержаны граждане, пытавшиеся продать за $100 тыс. старинную золотую монету

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Сурхандарьинского областного управления Департамента при Генпрокуратуре совместно с правоохранительными органами, были задержаны двое граждан, пытавшихся незаконно продать золотую монету конца ХIХ века.
Граждане Ж. А. и А. Ж., вступив в преступный сговор, собирались продать гражданину А. Е. за $100 тысяч одну золотую монету весом 61,69 г с надписью: «Петру Богданову 1899».
Они были задержаны с вещественными доказательствами при попытке продажи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РУз (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей), ведутся следственные действия.