В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

НОВОСИБИРСК, 3 янв — РИА Новости. Четыре человека погибли в среду в дорожно-транспортном происшествия в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону.
По данным ведомства, около 14.50 (10.55 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска и, по предварительной информации, при обгоне не справившись с управлением, столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo, под управлением мужчины 1980 года рождения.
«В результате происшествия погибли: водитель и две женщины-пассажирки Toyota, на вид 40 и 25 лет (возраст и личности устанавливаются). Водитель автомобиля Huindai скончался в районной больнице не приходя в сознание», — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует в сложных метеорологических условиях (снег и сильный ветер) не превышать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, при обгоне быть предельно внимательными.