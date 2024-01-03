В Новосибирской области в ДТП погибли четыре человека

По данным ведомства, около 14.50 (10.55 мск) 44-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Ractis, двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово в направлении города Новосибирска и, по предварительной информации, при обгоне не справившись с управлением, столкнулся со встречным Huinday Tucson под управлением мужчины 1969 года рождения. После чего Toyota столкнулась с попутным грузовым автомобилем Volvo, под управлением мужчины 1980 года рождения.