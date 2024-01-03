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В Ростовской области в результате ДТП умер двухлетний ребёнок

40-летний водитель, потеряв управление иномаркой, съехал с дороги и опрокинулся вместе с пассажирами авто.
Источник: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области утром 3 января на 59 км + 600 м автодороги «Миллерово — Вешенская» автомобиль Chevrolet вылетел в кювет и перевернулся. Погиб маленький ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла 3 января в 11.22 в Кашарском районе. Предварительно, 40-летний водитель автомобиля Chevrolet, потеряв управление, съехал с дороги и иномарка, вылетев в кювет, перевернулась.

В результате ДТП пассажиры 1962,1983 и 2022 года рождения получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение, где потом умер ехавший в иномарке двухлетний ребёнок.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.