МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам

По данным ведомства, сотрудники провели свыше 2,6 тысяч рейдов.
«Выявлено порядка 700 административных правонарушений, в том числе 12 фактов незаконной порубки, 425 — за их реализацию в неустановленных местах, 302 — за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений. Возбуждено четыре уголовных дела».
Так, к примеру, в Таразе задержан мужчина, выкравший ель прямо с территории частного сектора. Об этом в полицию сообщила сама владелица дома.
Злоумышленник под покровом ночи бесцеремонно похитил саженец высотой более 2 метров, тем самым причинил материальный ущерб в размере 200 тысяч тенге. По словам задержанного, украденную наживу привез к себе домой для празднования Нового года.
По данному факту начато досудебное расследование по статье «Кража».
МВД призывает бережно относиться к природе и не нарушать природоохранное законодательство.
«Если вам стали известны факты нарушения законодательства, незамедлительно сообщите о данных фактах на пульт “102”, при возможности фиксируйте правонарушения: на фото или видео».
15 декабря 2023 года Министерство внутренних дел Казахстана уже обращалось к общественности с просьбой сообщать о незаконной вырубке елок.
За нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 до 150 МРП.
Кроме того, если противоправными действиями причинен значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.