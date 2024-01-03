В Уфе с шестого этажа сорвался лифт с пятью пассажирами

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в доме по адресу: улица Революционная, 68. Пять мужчин вошли в кабину лифта, и когда двери закрылись, кабина резко сорвалась вниз. Самостоятельно выбраться из нее мужчины не смогли из-за того, что подъемник заблокировало.
Пассажиров освободили сотрудники аварийной бригады лифтовой компании. По их данным, произошел технический сбой, но сработала защита от падения, срыва кабины не зафиксировано.
Жителям злополучного подъезда пообещали заняться ремонтом лифта 4 января.