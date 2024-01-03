В Уфе с шестого этажа сорвался лифт с пятью пассажирами

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января в доме по адресу: улица Революционная, 68. Пять мужчин вошли в кабину лифта, и когда двери закрылись, кабина резко сорвалась вниз. Самостоятельно выбраться из нее мужчины не смогли из-за того, что подъемник заблокировало.