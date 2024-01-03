Пьяного мужчину с пистолетом задержали воронежские полицейские

Пьяного мужчину, размахивающим предметом, похожим на пистолет, задержали полицейские вечером 2 января. Инцидент произошел на улице Артамонова в ЖК «Лазурный».
Информацию подтвердили в региональном УМВД. Оказалось, что мужчина изрядно выпил и у него возник конфликт с прохожим. Тогда он и вытащил «пушку», чтобы пригрозить оппоненту.
Стражи порядка в отделе полиции выяснили: пистолет был, но он оказался пневматическим да еще и в нерабочем состоянии.
— По данному факту проводится проверка, — пояснили в ГУ МВД по региону.