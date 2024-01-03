В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса

«Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек», — написал он.
По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности областного правительства.
Они обходят жилые дома и предлагают желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием. Возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит переместиться в ПВР, отметил глава региона.
Он добавил, что дома будут находится под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны вплоть до полного возвращения жителей.
Как уточнил губернатор, еще два снаряда нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют саперы, место обследования оцепили. Далее будут приниматься решения о последующих действиях.
Атаки на Белгород.
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все их сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.