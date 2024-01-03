Самолет из Уральска в Астану не смог взлететь из-за технической неисправности борта

Инциндент произошел 2 января 2024 года.
Пассажирам рейса «Уральск-Астана» пришлось более трех часов просидеть в самолете, но в итоге им объявили, что их рейс в Астану отменен, пишет «Уральская неделя».
Пассажирам пояснили, что самолет предпринял две попытки взлететь, но по техническим причинам не смог этого сделать. Им предложили горячий ужин, выдали ваучеры на полет и пообещали, что уже на следующее утро, 3 января, подадут исправный борт, и они смогут улететь из Уральска в Астану.
Уже ночью все пассажиры получили смс, что вылет назначен на 8.45, и чуть позже — что рейс перенесен на 11.00 3 января.
В пресс-службе Уральского международного аэропорта «УН» подтвердили, что действительно пассажиров попросили приехать в аэропорт 3 января. И сегодня в 11.00 люди смогли улететь в Астану — за ними прибыл другой, исправный борт.