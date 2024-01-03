Самолет из Уральска в Астану не смог взлететь из-за технической неисправности борта

Пассажирам пояснили, что самолет предпринял две попытки взлететь, но по техническим причинам не смог этого сделать. Им предложили горячий ужин, выдали ваучеры на полет и пообещали, что уже на следующее утро, 3 января, подадут исправный борт, и они смогут улететь из Уральска в Астану.