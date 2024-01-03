Собаку зарезали на глазах у хозяина в центре Алматы

«Человек просто подошёл. Получив отказ, вытащил нож и сказал, что он сейчас будет проверять карманы. Собака вклинилась между обидчиком и моим сыном и взяла удар на себя. Он заулыбался, сказал: “Ха-ха-ха. Теперь я тобой займусь”. Тут выскочили люди ему на помощь. Денис схватил камень, когда увидел зарезанную собаку. Пытался отразить второй удар, который был уже на него», — рассказала женщина.