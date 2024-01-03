Умер актер из «Глухаря», «Универа» и «Склифосовского» Петр Черняев

Черняев родился в 1953 году. В 1978-м он окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Работал в киноредакции издательства «Искусство», редакции журнала «Советский экран» и «Кино-глаз», а также газет «СКИФ» и «Царицынские вести».