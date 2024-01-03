Мужчина погиб, младенец в реанимации после взрыва газа в частном доме в Атырау

ЧП случилось в жилом массиве Кокарна днем, когда семья из пяти человек была дома. 58-летний хозяин получил 95 процентов ожогов. Это и стало причиной смерти. Его внуки — трехлетний ребенок и трехмесячный младенец госпитализированы в реанимацию. Врачи продолжают бороться и за жизнь двух женщин.