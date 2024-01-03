Мужчина погиб, младенец в реанимации после взрыва газа в частном доме в Атырау

ЧП случилось в жилом массиве Кокарна днем, когда семья из пяти человек была дома. 58-летний хозяин получил 95 процентов ожогов. Это и стало причиной смерти. Его внуки — трехлетний ребенок и трехмесячный младенец госпитализированы в реанимацию. Врачи продолжают бороться и за жизнь двух женщин.
«Сейчас в реанимации находятся двое взрослых. Женщина 1970 года с 95 процентами ожога и девушка 2002 года рождения, у нее 60 процентов ожога. Состояние у них очень тяжелое. Пока они будут лежать в реанимации», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Биржан Бактигерей.
По данным спасателей, частный дом загорелся из-за хлопка газовоздушной смеси. Сразу начался пожар на площади в 140 кв. метров.
«Из-за пожара обрушились стены дома. Стоит отметить, что в 2023 году 7 октября жителям этого дома сотрудниками ДЧС были поведены разъяснительные работы по технике безопасности», — сообщил начальник УЧС Атырау Габит Бабаев.
В ДЧС региона уточнили, что выясняют причину возникновение пожара. Уже начато расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Если виновных установят, им будет грозить до семи лет тюрьмы.