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Мужчина погиб, младенец в реанимации после взрыва газа в частном доме в Атырау

Мужчина погиб после взрыва газа и пожара в частном доме в Атырау, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на AstanaTV.
Мужчина погиб, младенец в реанимации после взрыва газа в частном доме в Атырау
Источник: Кадр из видео/ AstanaTV

ЧП случилось в жилом массиве Кокарна днем, когда семья из пяти человек была дома. 58-летний хозяин получил 95 процентов ожогов. Это и стало причиной смерти. Его внуки — трехлетний ребенок и трехмесячный младенец госпитализированы в реанимацию. Врачи продолжают бороться и за жизнь двух женщин.

«Сейчас в реанимации находятся двое взрослых. Женщина 1970 года с 95 процентами ожога и девушка 2002 года рождения, у нее 60 процентов ожога. Состояние у них очень тяжелое. Пока они будут лежать в реанимации», — сообщил анестезиолог-реаниматолог Биржан Бактигерей.

По данным спасателей, частный дом загорелся из-за хлопка газовоздушной смеси. Сразу начался пожар на площади в 140 кв. метров.

«Из-за пожара обрушились стены дома. Стоит отметить, что в 2023 году 7 октября жителям этого дома сотрудниками ДЧС были поведены разъяснительные работы по технике безопасности», — сообщил начальник УЧС Атырау Габит Бабаев.

В ДЧС региона уточнили, что выясняют причину возникновение пожара. Уже начато расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека». Если виновных установят, им будет грозить до семи лет тюрьмы.

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