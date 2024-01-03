Два пастуха заблудились во время непогоды в Акмолинской области

Пропавших пастухов искали в непогоду сотрудники департамента по ЧС и работники акимата. Для поисков спасатели использовали спецтехнику высокой проходимости ТРЭКОЛ, пишет 716kz со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
На поиски пропавших чабанов у спасателей ушло полтора часа. Потерявшихся мужчин 57-ми и 54-х лет нашли в 15 км от села Тургень и доставили по домам. Спасатели отмечают, что в медпомощи найденные пастухи не нуждались.
1 января во время сильного бурана женщина вместе с 8-летней дочерью заблудились в Степногорске в новогоднюю ночь. Благодаря быстрой реакции полицейских семья смогла безопасно вернуться домой к родным.
Ранее, в конце декабря 58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Позднее их нашли мертвыми на окраине села.