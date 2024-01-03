Два пастуха заблудились во время непогоды в Акмолинской области

Ранее, в конце декабря 58-летняя женщина вместе с 11-летней внучкой пропали без вести в Костанайской области. 26 декабря они вышли из дома в селе Степное, чтобы поймать попутку. Но до пункта назначения не доехали. Позднее их нашли мертвыми на окраине села.