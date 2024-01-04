15 автомашин попали в ДТП по дороге из Борового в Астану

«Погибших не было. Пассажиры — 37-летний мужчина, 33-летняя женщина и 9-летний мальчик — с различными травмами доставлены в приёмный покой Макинска. Претензий у пострадавших не имеется. В отношении двух участников ДТП — 69-летней жительницы Астаны, которая управляла автомашиной марки Mitsubishi, и 34-летнего водителя автомашины марки Suzuki Vitara — составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК “Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества”, — сообщили в полиции.