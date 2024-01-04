В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц

Судья Лоретта Преска в декабре 2023 года распорядилась начать публикацию данных документов с января 2024 года. Значительная часть имен, фигурирующих в списках, уже известна, информация о них появлялась в том числе в средствах массовой информации. Пресса сообщала, что среди них экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Присутствие в списках необязательно свидетельствует о причастности к преступной деятельности Эпштейна.
В среду вечером в базу суда были загружены 40 документов. Среди них электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения.
В них упоминаются сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, американский миллиардер Гленн Дубин, бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон. Как следует из протоколов, одна из свидетелей сказала, что Эпштейн говорил с ней о Билле Клинтоне, в том числе упоминал, что «Клинтон любит молодых» девушек. Кроме того, согласно другому документу, одна из допрошенных в рамках дела заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны «иностранного президента», чье имя она не помнит, но помнит, что он был «высоким и темноволосым», говорил с акцентом. Она также указала, что «встречалась с множеством высокопоставленных и могущественных людей».
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.