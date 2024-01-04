В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц

В них упоминаются сопредседатель сети отелей Hyatt Томас Притцкер, американский миллиардер Гленн Дубин, бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон. Как следует из протоколов, одна из свидетелей сказала, что Эпштейн говорил с ней о Билле Клинтоне, в том числе упоминал, что «Клинтон любит молодых» девушек. Кроме того, согласно другому документу, одна из допрошенных в рамках дела заявила, что стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны «иностранного президента», чье имя она не помнит, но помнит, что он был «высоким и темноволосым», говорил с акцентом. Она также указала, что «встречалась с множеством высокопоставленных и могущественных людей».