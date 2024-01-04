«Нас пятеро, вы будете уничтожены»: полиция и ФСБ проверяют сообщения об угрозе терроризма в школах Владивостока

В социальных сетях появились пугающие сообщения от неизвестных личностей, которые угрожают прийти в школы Владивостока с оружием и повторить трагедию, которая недавно произошла в Брянске. В ситуации уже разбираются ФСБ и полиция, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Владивосток не первый город, которому угрожают террористы. Есть определенный канал, где указаны населенные пункты, в которых произошел обстрел в школах. Что примечательно, названия городов не указаны, зато написаны небезызвестные имена тех, кто разрушил многие судьбы. 2021 — Ильназ (трагедия в Казани), 2022 — Тимур (Пермь), 2023 — Алина (Брянск).
После этих публикаций в канале следует жуткое сообщение «А теперь пришел мой год». Далее неизвестный автор начал писать угрозы школам Владивостока. В канале заявляют, что их (якобы террористов) пятеро, и все их обидчики и простые школьники будут уничтожены.
Эти новости уже трудно воспринимать как чью-то злую шутку. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что вся эта информация направлена в правоохранительные органы. Ведомства пока не прокомментировали ситуацию, однако Антитеррор Приморья уже опубликовал пост, опровергающий все эти ужасные сообщения. Людей просят сохранять спокойствие.
Редакция продолжит следить за ситуацией.