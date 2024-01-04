«Нас пятеро, вы будете уничтожены»: полиция и ФСБ проверяют сообщения об угрозе терроризма в школах Владивостока

Эти новости уже трудно воспринимать как чью-то злую шутку. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем Telegram-канале, что вся эта информация направлена в правоохранительные органы. Ведомства пока не прокомментировали ситуацию, однако Антитеррор Приморья уже опубликовал пост, опровергающий все эти ужасные сообщения. Людей просят сохранять спокойствие.