В Красноярском крае 11-летний ребенок съехал с горки и попал под колеса машины

Все произошло в селе Партизанское. Согласно предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем автомобилем «Тойота Королла Спасио» ехала по улице Комсомольской и наехала на 11-летнего мальчика. Ребенок на снегокате съезжал по снежному склону и внезапно для водителя авто оказался на проезжей части.