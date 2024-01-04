В Красноярском крае 11-летний ребенок съехал с горки и попал под колеса машины

Об этом сообщили в ГИБДД.
Все произошло в селе Партизанское. Согласно предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем автомобилем «Тойота Королла Спасио» ехала по улице Комсомольской и наехала на 11-летнего мальчика. Ребенок на снегокате съезжал по снежному склону и внезапно для водителя авто оказался на проезжей части.
В результате происшествия мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.
«Дорожные полицейские напоминают о том, что катание на плюшках, санках, снегокатах, должно проходить на специально оборудованных для них спусках, площадках», — отметили в ГИБДД.
Автоинспекторы настоятельно рекомендуют родителям контролировать досуг своих детей и как можно чаще проводить с ними профилактические беседы.