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В Красноярском крае автомобиль провалился под лед

На Красноярском водохранилище в ночь на 4 января автомобиль ушел под лед.
В Красноярском крае автомобиль провалился под лед
Источник: МЧС РФ

Об этом сообщили утром в Службе спасения края.

Автомобиль провалился под лед в районе залива Чернокомский Красноярского водохранилища в ночь на 4 января. Водитель смог выбраться.

«Весь промокший он ждал на льду приезда спасателей», — сообщили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники Новоселовской станции, они доставили на берег 35-летнего мужчину.

Спасатели напоминают красноярцам о том, что надо пользоваться только ледовыми переправами, которые официально разрешены. В несанкционированных местах выезд на лед не разрешается.

За день до этого на Красноярском водохранилище под лед провалился снегоход. На нем были мужчина и женщина, которые успели покинуть транспорт, но сильно промокли, дожидаясь помощи на льду. В результате они были эвакуированы на берег.

МЧС