В Красноярском крае автомобиль провалился под лед

Об этом сообщили утром в Службе спасения края.
Автомобиль провалился под лед в районе залива Чернокомский Красноярского водохранилища в ночь на 4 января. Водитель смог выбраться.
«Весь промокший он ждал на льду приезда спасателей», — сообщили в ведомстве.
На место прибыли сотрудники Новоселовской станции, они доставили на берег 35-летнего мужчину.
Спасатели напоминают красноярцам о том, что надо пользоваться только ледовыми переправами, которые официально разрешены. В несанкционированных местах выезд на лед не разрешается.
За день до этого на Красноярском водохранилище под лед провалился снегоход. На нем были мужчина и женщина, которые успели покинуть транспорт, но сильно промокли, дожидаясь помощи на льду. В результате они были эвакуированы на берег.