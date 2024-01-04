Подозреваемый в краже наличных денег задержан сотрудниками полиции в Хабаровске

Если вы стали свидетелем события, когда клиент банка по каким-то причинам не взял деньги из лотка терминала, не следует забирать купюры себе. Программой большинства моделей терминалов предусмотрена функция возврата невостребованных денег обратно в хранилище. Просто подождите какое-то время, обычно ожидание занимает не больше минуты. Если вы находитесь в отделении банка, можете позвать специалиста, либо сдать забытые денежные средства в кассу под расписку. В иных случаях ваши действия могут квалифицироваться как преступление.