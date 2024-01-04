Подозреваемый в краже наличных денег задержан сотрудниками полиции в Хабаровске

В полицию за помощью обратилась жительница Индустриального района. Неизвестный похитил у нее 50 тысяч рублей. Из-за ошибки банкомата внесенные женщиной деньги остались на лотке. Проходивший мимо мужчина вместо того чтобы сообщить о находке решил забрать деньги себе, за что был привлечен к уголовной ответственности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску установили, что потерпевшая через банкомат, расположенный в торговом центре на улице Суворова хотела внести деньги себе на счет. Горожанка загрузила банкноты в купютоприемник и, подумав, что операция завершена, отошла от терминала. Однако из-за технических причин деньги не были загружены, и банкомат вернул их на лоток.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает гражданам:
Если вы стали свидетелем события, когда клиент банка по каким-то причинам не взял деньги из лотка терминала, не следует забирать купюры себе. Программой большинства моделей терминалов предусмотрена функция возврата невостребованных денег обратно в хранилище. Просто подождите какое-то время, обычно ожидание занимает не больше минуты. Если вы находитесь в отделении банка, можете позвать специалиста, либо сдать забытые денежные средства в кассу под расписку. В иных случаях ваши действия могут квалифицироваться как преступление.