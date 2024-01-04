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Подозреваемый в краже наличных денег задержан сотрудниками полиции в Хабаровске

За воровство купюр из банкомата мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Источник: AmurMedia

В полицию за помощью обратилась жительница Индустриального района. Неизвестный похитил у нее 50 тысяч рублей. Из-за ошибки банкомата внесенные женщиной деньги остались на лотке. Проходивший мимо мужчина вместо того чтобы сообщить о находке решил забрать деньги себе, за что был привлечен к уголовной ответственности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по г. Хабаровску установили, что потерпевшая через банкомат, расположенный в торговом центре на улице Суворова хотела внести деньги себе на счет. Горожанка загрузила банкноты в купютоприемник и, подумав, что операция завершена, отошла от терминала. Однако из-за технических причин деньги не были загружены, и банкомат вернул их на лоток.

Хабаровчанка этого не видела, а находившийся рядом мужчина воспользовался ситуацией: он забрал банкноты и скрылся. По подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали жителя села Бычиха Хабаровского района. Ранее 33-летний фигурант уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Похищенные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает гражданам:

Если вы стали свидетелем события, когда клиент банка по каким-то причинам не взял деньги из лотка терминала, не следует забирать купюры себе. Программой большинства моделей терминалов предусмотрена функция возврата невостребованных денег обратно в хранилище. Просто подождите какое-то время, обычно ожидание занимает не больше минуты. Если вы находитесь в отделении банка, можете позвать специалиста, либо сдать забытые денежные средства в кассу под расписку. В иных случаях ваши действия могут квалифицироваться как преступление.