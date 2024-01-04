Туристы заблудились во время пурги в Слюдянском районе

Туристическая группа заблудилась во время пурги при спуске с пика «Черского» хребта Хамар-Дабана в Слюдянском районе. Для поиска отдыхающих были направлены спасатели. Как стало известно, тургруппа не была зарегистрирована в МЧС, также люди не учли прогноз погоды. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.