Туристы заблудились во время пурги в Слюдянском районе

Туристическая группа заблудилась во время пурги при спуске с пика «Черского» хребта Хамар-Дабана в Слюдянском районе. Для поиска отдыхающих были направлены спасатели. Как стало известно, тургруппа не была зарегистрирована в МЧС, также люди не учли прогноз погоды. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному поздно вечером 3 января. В составе тургруппы было пять человек. Из-за тёмного времени суток и плохой видимости они не могли самостоятельно выйти.
Спасатели выехали к туристам на снегоходах. Они нашли пострадавших в течение часа. Состояние отдыхающих было удовлетворительным. Их эвакуировали на турбазу «пик Черского», где они остановились на ночлег. Медпомощь никому не потребовалась.
Отметим, что причиной происшествия стало игнорирование элементарных правил безопасности — тургруппа не была зарегистрирована в МЧС и при планировании похода не учла метеопрогноз.