Двое погибли, трое пострадали при столкновении Nexia-3 и Tracker в Фергане

По информации УВД Ферганской области, 3 января в 19:40 на участке автодороги 4Р-146, проходящей через Ферганский район, произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Nexia-3 и Tracker.
Водитель Nexia, выезжая торопясь со второстепенной дороги на главную, столкнулся с Tracker, двигавшимся по главной дороге.
В результате столкновения два пассажира Nexia от полученных травм скончались на месте. Еще три пассажира были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 266 УК РУз (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы), ведется следствие.