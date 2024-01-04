Молодой водитель на иномарке насмерть сбил девушку на дороге в Пермском крае. Видео

«3 января около 21:00 часов по автодороге Карагай-Сюзьвяки двигался автомобиль “Рено Логан”. По предварительным данным, на 13 км автодороги водитель допустил наезд на девушку 1992 года рождения, которая двигалась навстречу автомобилю вдоль проезжей части. В результате автоаварии пешеход погиб», — информирует Госавтоинспекция Пермского края.