Автобус со спасателями провалился в воронку близ шахты Майкаинского рудника

На момент обвала в автобусе находились четыре человека: три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) и один водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.