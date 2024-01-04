Автобус со спасателями провалился в воронку близ шахты Майкаинского рудника

«4 января около 1.25 в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО “Майкаинзолото” вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя пассажирами. Предварительная длина обвала 150−200 м, ширина 500 м, глубина обвала 150 м», — сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Павлодарской области в четверг.
На момент обвала в автобусе находились четыре человека: три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) и один водитель. Из шахты были эвакуированы 33 рабочих, угрозы их жизни и здоровью нет.
Организован оперативный штаб, на месте происшествия находятся аким Павлодарской области Асаин Байханов, руководство ДЧС и местных исполнительных органов. Работают психологи.
В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства павлодарского филиала профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб АО «Майкаинзолото», местных исполнительных органов, а также спасателей ДЧС. Всего задействованы 44 человека, 13 единиц техники и один беспилотный летательный аппарат.