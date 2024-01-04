Тела двоих погибших нашли на месте взрыва кафе в Уральске

На месте происшествия работают специалисты ДЧС, полиции, местной администрации и службы скорой медицинской помощи. Всего в операции задействованы более 110 человек и 30 единиц техники.
Из-под обломков здания было спасено шесть человек, пять из которых госпитализированы, а один отказался от госпитализации. Кроме того, обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются. Существует вероятность, что под обломками могут находиться другие люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются, как уточнили в ДЧС.
Напоминаем, что инцидент произошел 4 января на улице Сырыма Датова, 52 в Уральске, когда в результате взрыва и последующего пожара обрушилось здание кафе.