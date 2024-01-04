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Тела двоих погибших нашли на месте взрыва кафе в Уральске

Согласно предварительным сведениям, взрыв газовоздушной смеси вызвал обрушение двухэтажного здания кафе и последующее возгорание в Уральске, сообщает El.kz со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.
Тела двоих погибших нашли на месте взрыва кафе в Уральске
Источник: Акимат ЗКО

На месте происшествия работают специалисты ДЧС, полиции, местной администрации и службы скорой медицинской помощи. Всего в операции задействованы более 110 человек и 30 единиц техники.

Из-под обломков здания было спасено шесть человек, пять из которых госпитализированы, а один отказался от госпитализации. Кроме того, обнаружены тела двух погибших, их личности устанавливаются. Существует вероятность, что под обломками могут находиться другие люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются, как уточнили в ДЧС.

Напоминаем, что инцидент произошел 4 января на улице Сырыма Датова, 52 в Уральске, когда в результате взрыва и последующего пожара обрушилось здание кафе.