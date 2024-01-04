В Волжском мужчина бросился под колеса иномарки

Поздним вечером 3 января иномарка сбила пешехода в Волжском. ДТП произошло в 23.10 напротив дома № 122а на улице Ленина. 42-летний водитель на Skoda Octavia наехал на 36-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент происшествия попал на камеры видеонаблюдения.