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Под Новосибирском автобус с детьми заглох на трассе в −27 градусов

Сегодня, 4 января, на новосибирской трассе заглох автобус с детьми в мороз.
ДПС
Источник: РИА "Новости"

На помощь к пассажирам прибыли сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции рассказали, что сегодня утром автобус, следовавший из Новосибирска в Казахстан, сломался во время пути на автодороге «Новосибирск-Карасук».

В этот день температура воздуха составляла −27 градусов, а в салоне автобуса было 2 водителя и 26 пассажиров, в числе которых 6 детей.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые помогли пассажирам пересесть из сломанного автобуса в другие транспортные средства, доставившие их в Карасук.

Пассажиров покормили, а неисправный автобус починили. Все пассажиры благополучно отправились в Павлодар.