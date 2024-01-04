Под Новосибирском автобус с детьми заглох на трассе в −27 градусов

На помощь к пассажирам прибыли сотрудники ГИБДД.
В Госавтоинспекции рассказали, что сегодня утром автобус, следовавший из Новосибирска в Казахстан, сломался во время пути на автодороге «Новосибирск-Карасук».
В этот день температура воздуха составляла −27 градусов, а в салоне автобуса было 2 водителя и 26 пассажиров, в числе которых 6 детей.
На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые помогли пассажирам пересесть из сломанного автобуса в другие транспортные средства, доставившие их в Карасук.
Пассажиров покормили, а неисправный автобус починили. Все пассажиры благополучно отправились в Павлодар.