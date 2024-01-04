В Таразе автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей

В городе Тараз произошло ДТП, в котором автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью автомобилями, сообщает департамент полиции Жамбылской области. Инцидент произошел 4 января примерно в 10:45, сообщает El.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области.