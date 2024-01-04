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В Таразе автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей

В городе Тараз произошло ДТП, в котором автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью автомобилями, сообщает департамент полиции Жамбылской области. Инцидент произошел 4 января примерно в 10:45, сообщает El.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области.
В Таразе автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей
Источник: ДП Жамбылской области

«Водитель автобуса маршрута № 56, 33-летний мужчина, двигавшийся по проспекту Толе би в Таразе, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью припаркованными автомобилями», — сообщили в полиции.

Во время происшествия в автобусе находилось десять пассажиров. Одна из них, 56-летняя женщина, была госпитализирована с полученными травмами.

В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Полиция проводит все необходимые экспертизы и продолжает работу на месте происшествия.