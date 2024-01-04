В Таразе автобус выехал на встречку и протаранил 10 автомобилей

«Водитель автобуса маршрута № 56, 33-летний мужчина, двигавшийся по проспекту Толе би в Таразе, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с десятью припаркованными автомобилями», — сообщили в полиции.
Во время происшествия в автобусе находилось десять пассажиров. Одна из них, 56-летняя женщина, была госпитализирована с полученными травмами.
В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по статье 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Полиция проводит все необходимые экспертизы и продолжает работу на месте происшествия.