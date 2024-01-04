В Перми группу школьников отказались пускать в поезд до Москвы

Сообщение о том, что в Перми группу школьников из Краснокамска отказались пускать в поезд до Москвы, появилось в сети 4 января.
По информации из пабликов, в столицу не смогли отправиться 24 человека.
«Сказали, что на билеты оформлен возврат. Поезд уехал. А в кассе подтвердили, что билеты действительны. На ближайший поезд, который будет только в 13.50, мест нет», — сообщили пермяки.
Детям предложили купить новые билеты. По информации Properm.ru, 18 учеников гимназии № 1 Краснокамска и шесть сопровождающих их взрослых несколько часов провели на вокзале (с 5.00).
Позже мама одного из учеников рассказала СМИ, что к очередному поезду до Москвы решили подцепить дополнительный вагон, чтобы дети смогли уехать в столицу 4 января.