На Парнасе мужчина упал на ребёнка, запнувшись на переходе. Девочка в реанимации

Как рассказал 37-летний отец, травмы она получила у станции метро «Парнас» во вторник вечером, когда семья с двумя детьми возвращалась из парка развлечений. Перед перекрёстком улиц Михаила Дудина и Фёдора Абрамова мужчина взял на руки младшую дочь и с ней же упал на переходе так, что девочка оказалась под ним. По словам отца, он споткнулся об урну.