В Перми в доме, где из-за прорыва трубы подвал затопило кипятком, умерла женщина

— Электричество в подъездах отключено, электрощитки открыты. Пар из окон подвальных помещений продолжает выходить. Подъезды и квартиры, особенно на первом этаже, наполнились горячим паром. Дом весь в инее, вплоть до пятого этажа, — рассказывает пермячка Ирина Васильевна. — К счастью, вчера вечером включили отопление и батареи в квартирах стали нагреваться. Также в кране появилась холодная вода, а то раньше только кипяток был.