В Перми в доме, где из-за прорыва трубы подвал затопило кипятком, умерла женщина

Жители многоэтажки по улице Холмогорской, 11 в Перми по-прежнему обеспокоены коммунальной аварией. Из-за прорыва коллекторной трубы подвал заполняется кипятком, а дом весь окутан клубами пара.
— Электричество в подъездах отключено, электрощитки открыты. Пар из окон подвальных помещений продолжает выходить. Подъезды и квартиры, особенно на первом этаже, наполнились горячим паром. Дом весь в инее, вплоть до пятого этажа, — рассказывает пермячка Ирина Васильевна. — К счастью, вчера вечером включили отопление и батареи в квартирах стали нагреваться. Также в кране появилась холодная вода, а то раньше только кипяток был.
По словам жильцов, из-за испарений вчера вечером умерла пожилая женщина, которая проживала в одной из квартир на первом этаже дома.
— Возможно из-за испарений вчера умерла пожилая женщина. Она жила на первом этаже и никуда не выходила из квартиры. Ей было 84 года. Соседи вызвали «скорую», которая и увезла ее, — пояснила Ирина Васильевна.
Жильцы многоэтажки не теряют надежду дозвониться по тревожным телефонам, чтобы не допустить беды.
В ГУ МВД по Пермскому краю информацию о погибшей пенсионерке подтвердили.
— На место выезжали сотрудники пермской службы спасения. После того, как дверь в квартиру вскрыли, там обнаружили тело женщины 1939 года рождения без признаков насильственной смерти, — пояснили корреспонденту «Комсомолки» в полиции.