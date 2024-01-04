МО РФ сообщило об уничтожении более 5,9 тыс. наемников ВСУ

«Всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. наемников: более 8,5 тыс. из Европы, более 1,7 тыс. из Азии, более 2,7 тыс. из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тыс. человек, более 5,6 тыс. бежало, более 1,9 тыс. еще ведут боевые действия», — говорится в сообщении.
В сборнике также отмечается, что Украине оказывают помощь 54 страны, на ее поддержку потрачено более $203 млрд. «В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО. Из них более 70 военных разведывательных, остальные — коммерческого назначения. Для организации управления и связи работают более 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink», — перечисляется в материалах сборника.
Согласно данным военного ведомства, иностранные государства поставили ВСУ более 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 зенитных ракетных комплексов, свыше 5 220 единиц бронетанкового вооружения, а также более 23 тыс. беспилотников.