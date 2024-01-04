МО РФ сообщило об уничтожении более 5,9 тыс. наемников ВСУ

«Всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. наемников: более 8,5 тыс. из Европы, более 1,7 тыс. из Азии, более 2,7 тыс. из стран Северной и Южной Америки, более 220 из Африки. Из них войсками РФ уничтожено более 5,9 тыс. человек, более 5,6 тыс. бежало, более 1,9 тыс. еще ведут боевые действия», — говорится в сообщении.