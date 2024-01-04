Четыре челябинца вернулись из украинского плена

«Эти парни из моего списка, с их матерями и женами мы всегда на связи. Не исключено, что в числе 248 возвращенных военнопленных есть и другие наши земляки, родные которых не обращались в мой адрес — ждем информацию от коллег из аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — написала омбудсмен.﻿﻿﻿