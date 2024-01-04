Четыре челябинца вернулись из украинского плена

Об этом в своем telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
«Эти парни из моего списка, с их матерями и женами мы всегда на связи. Не исключено, что в числе 248 возвращенных военнопленных есть и другие наши земляки, родные которых не обращались в мой адрес — ждем информацию от коллег из аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — написала омбудсмен.
ЕАН писал, что свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала о возвращении из плена пятерых жителей Среднего Урала. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов уточнил, что списки по возвращенным уральцам пока сверяются.
Минобороны России сообщило в среду, 3 января, о возвращении с подконтрольной Украине территории 248 российских военных. Посредником в переговорах об обмене, по данным ТАСС, выступили Объединенные Арабские Эмираты. О вернувшихся из плена свердловчанах рассказала омбудсмен Татьяна Мерзлякова