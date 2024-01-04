СК: В остановленных под Челябинском поездах замерзают пассажиры

Следственный комитет проверяет железнодорожников из-за замерзающих в остановленных под Челябинском поездах пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР организована проверка по сообщению о задержке движения поездов вблизи Челябинска. Действия ответственных лиц проверяются по статье 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг)», — говорится в комментарии.
Напомним, 4 января на перегоне Кунашак — Муслюмово (Южно-Уральская железная дорога) по техническим причинам произошла задержка поездов. В вагонах отключалось отопление, пассажиры из-за низкой температуры воздуха подвергались опасности переохлаждения, говорят следователи.
«В настоящее время проводятся срочные ремонтные работы, направленные на восстановление железнодорожного движения», — уточнили в Центральном МСУТ СКР.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты Следственного комитета России, проводится проверка, в ходе которой выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц железной дороги.
Ранее сообщалось, что остановка движения поездов связана с неисправностью локомотива поезда № 346 сообщением Адлер — Нижневартовск. Задержаны также пассажирский поезд № 332 сообщением Уфа — Новый Уренгой, пригородный поезд № 6256 сообщением Челябинск — Каменск-Уральский.