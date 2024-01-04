Детей косит пневмония: В Кишиневе всего за неделю число заболевших возросло на четверть

За неделю число случаев пневмонии в столице выросло на 25%. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Владимир Болокан на совещании глав муниципальных служб.
По его словам, из общего числа случаев более 63% зафиксировано у детей, пишет moldpres.md.
Власти также рекомендуют родителям обращать внимание на симптомы скарлатины у детей, и в случае необходимости обратиться к врачу.
Скарлатина — бактериальная инфекция, которая проявляется лихорадкой, острым тонзиллитом и кожной сыпью. Наиболее подвержены заболеванию дети 3−1.