Челябинец, напавший на участников СВО, арестован

Член региональной Общественной палаты и бывший министр общественной безопасности области Евгений Савченко считает, что нельзя представлять этот акт насилия как некую ссору на межнациональной почве. В соцсетях экс-министр заявил, что те, кто желает представить бытовое хулиганство именно в таком свете «вызывает брезгливость». Евгений Савченко также выразил уверенность, что те, кто провоцирует в Челябинской области межнациональные конфликты, понесёт заслуженную кару.