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Челябинец, напавший на участников СВО, арестован

21-летний житель Челябинска был самым старшим в группе хулиганов, напавших в первый день года на ветеранов СВО и их жён.

В ходе нападения молодчики применяли дубинку и газовый баллончик. В настоящий момент все они задержаны органами правопорядка. Все хулиганы имеют российское гражданство.

Член региональной Общественной палаты и бывший министр общественной безопасности области Евгений Савченко считает, что нельзя представлять этот акт насилия как некую ссору на межнациональной почве. В соцсетях экс-министр заявил, что те, кто желает представить бытовое хулиганство именно в таком свете «вызывает брезгливость». Евгений Савченко также выразил уверенность, что те, кто провоцирует в Челябинской области межнациональные конфликты, понесёт заслуженную кару.