На Купянском направлении бойцы Западной группировки войск поразили личный состав и технику пяти украинских бригад в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.



Противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.