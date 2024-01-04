Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

«В районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны», — указано в сводке военного ведомства.
Кроме того, российские военные поразили живую силу и военную технику противника в 117 районах.
Средства противовоздушной обороны сбили 37 беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS.
На Купянском направлении бойцы Западной группировки войск поразили личный состав и технику пяти украинских бригад в районах Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.
Противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевую машину РСЗО «Ольха» и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» поразили скопления военнослужащих двух украинских бригад у Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.
Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.