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Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.