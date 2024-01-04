Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.