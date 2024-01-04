В Самарской области сотрудники ГИБДД в мороз спасли пассажиров автобуса

В Самарской области сотрудники ГИБДД спасли пассажиров междугороднего автобуса. ЧП произошло в Красноярском районе 4 января 2024 года. В отдел полиции поступило сообщение, что автобус, который следовал по дороге «Обход с. Красный Яр» в Ульяновскую область, сломался. В момент поломки в салоне автобуса находилось 58 пассажиров, в том числе пять детей.
На место происшествия сразу же отправились полицейские и руководство Красноярского ОМВД. Детей сотрудникам ГИБДД пришлось отогревать в патрульной машине. В решение проблемы включилась администрация Красноярского района, которая доставила всех пассажиров автобуса в село в пункт временного размещения. В результате пассажиры продолжили путь на другом автобусе, который приехал из Самары, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.