В Самарской области сотрудники ГИБДД в мороз спасли пассажиров автобуса

В Самарской области сотрудники ГИБДД спасли пассажиров междугороднего автобуса. ЧП произошло в Красноярском районе 4 января 2024 года. В отдел полиции поступило сообщение, что автобус, который следовал по дороге «Обход с. Красный Яр» в Ульяновскую область, сломался. В момент поломки в салоне автобуса находилось 58 пассажиров, в том числе пять детей.