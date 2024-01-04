На Купянском направлении ВС России уничтожили несколько РСЗО «Ольха»

Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.