Как уточнили в ведомстве, бойцы группировки войск «Запад» при поддержке артиллерии поразили живую силу и технику 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны возле Новоегоровки, Ивановки и Берестового в Харьковской области.
Потери противника составили:
до 100 военнослужащих;две боевые машины пехоты;три автомобиля;боевая машина РСЗО «Ольха»;три боевые машины РСЗО Vampire производства Чехии.
ВСУ применяли РСЗО «Ольха» и Vampire, в частности, при террористическом обстреле Белгорода 30 декабря. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части ракет «Ольха» попали по городу.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения.